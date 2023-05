Nowa funkcja Live na Domówce TIDAL

W kwietniu globalna muzyczna platforma streamingowa TIDAL wprowadziła do aplikacji nową funkcję – Live. Dzięki niej subskrybenci TIDAL HiFi i HiFi Plus mogą dzielić się ze sobą muzyką w czasie rzeczywistym, rozpoczynając sesję z innymi poprzez kliknięcie specjalnego przycisku. Możliwe jest także dołączanie do sesji utworzonych przez ekspertów TIDAL z wielu rozmaitych gatunków muzycznych. Żeby zapoznać użytkowników z nową opcją, TIDAL urządził Domówkę, na której odbyły się dwie sesje Live.