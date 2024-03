Nowa kampania Apart. Marka wita wiosnę w najbardziej słonecznym miejscu w Europie - na hiszpańskim wybrzeżu Costa Blanca

Wiosenna kampania Apart to sesja zdjęciowa i filmy, zrealizowane w plenerach hiszpańskiego wybrzeża Costa Blanca. Połączenie południowej, słonecznej energii oraz trendów inspiruje do tego, aby zbudować swój look w oparciu o dodatki biżuteryjne i kreatywnie bawić się modą. W roli głównej pozostaje jednak kobieta, która dzięki biżuterii zyskuje blask oraz pewność siebie, pozostając przy tym na pierwszym planie.