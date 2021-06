Nowa kampania marki bieliźnianej. Wzięły w niej udział emerytowane modelki

Helena Christensen to duńska modelka, która w 1986 roku zdobyła tytuł Miss Dani. Tytuł najpiękniejszej otworzył jej drzwi do wielkiej kariery. Przeprowadziła się do Paryża i zaczęła współpracę z największymi domami mody - Versace, Chanel, Valentino, Givenchy i wiele innych.