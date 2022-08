O tym romansie Michała Żebrowskiego huczała cała Polska. Sam aktor nabierał wody w usta

To był najgłośniejszy rzekomy romans Michała Żebrowskiego. I trudno się dziwić - fani "Ogniem i Mieczem" chcieli mocno wierzyć w to, że filmowe uczucie przeniesie się do rzeczywistego świata. Izabella i Michał poznali się właśnie na planie hitowej produkcji. Scorupco była już wtedy zamężną mamą. To, co jednak poczuła do Żebrowskiego, miało rzekomo spowodować rozpad związku z Mariuszem Czerkawskim, z którym rzeczywiście wzięła rozwód. Ani Izabella Scorupco, ani Michał Żebrowski nie odnieśli się jednak do plotek o romansie, nawet wówczas, gdy pojawiły się doniesienia o wspólnym wakacyjnym wypadzie ekranowej pary na Fidżi.