Obierasz kiwi ze skórki? To błąd!

By się do niej przekonać, należy pamiętać, aby przed spożyciem dokładnie wymyć owoc. Można również wyszorować go szczoteczką, dzięki czemu usuniemy włoski z jego powierzchni. W sklepach najlepiej jest wybierać gładkie owoce z cienką skórką. Jeśli jednak nie możesz się do tego przekonać, użyj kiwi w całości do koktajlu bądź smoothie. Wówczas skórka nie będzie w ogóle wyczuwalna, a dostarczy odpowiednie składniki.