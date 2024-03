Oceniła decyzję Sejmu. "Temat jest zamiatany pod dywan"

Tuż po wyborach z 15 października, Lewica złożyła projekt, który częściowo depenalizuje aborcję. Pod koniec stycznia 2024 roku do Sejmu został zgłoszony projekt głoszący, że każda osoba będąca w ciąży ma prawo do opieki zdrowotnej w postaci przerwania ciąży w okresie do 12. tygodnia.