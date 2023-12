Od czterech lat jest sama. "Mam swoje potrzeby seksualne"

Zdaniem ekspertki, jednorazowa przygoda erotyczna, znana jako "one night stand", nie jest dobrym sposobem na szukanie partnera czy partnerki, choć zdarzają się przypadki, ze wspólna noc przerodziła się w poważny związek. Znacznie częściej jednak tego typu przygoda ma jednorazowy charakter. Jeśli więc ktoś pragnie związku, a mając świadomość, czym jest "one night stand", godzi się na to z nadzieją, że tym razem może będzie inaczej - jak sugeruje Szymańska - warto skorzystać z pomocy specjalisty, by przerwać błędne koło tego typu zachowań.