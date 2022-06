Od kopciuszka do jednej z najbogatszych kobiet świata. Niezwykła historia Barbary Piaseckiej-Johnson

Między młodymi od razu zaiskrzyło. Szybkie zaręczyn tylko utwierdziły Barbarę w decyzji o rezygnacji z posady u Johnsonów. W życiu nadal planowała robić coś więcej niż ścielenie łóżek oraz wycieranie kurzy w bogatych nowojorskich rezydencjach. To ona chciała posiadać służbę, a nie nią być. Seward jednak nie potrafił się pogodzić z odejściem Barbary, z którą zdążył już nawiązać cieplejszą relację. Choć dzieliła ich różnica 40 lat, Piasecka zdążyła zauroczyć mężczyznę nie tylko swoim promiennym uśmiechem, ale również pasją do malarstwa. I to właśnie w jej miłości do sztuki Johnson ujrzał szansę na ponowne ściągnięcie Basi do swojego życia.