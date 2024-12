Od lat jest w związku. Mówi, jak wzniecić ogień w sypialni

– Atrakcyjność seksualna i atrakcyjność wizualna bardzo ściśle się ze sobą łączą. Doszłam do wniosku, że ma to przełożenie na dbanie o urodę. Chcemy jak najdłużej być piękne i młode, bo dzięki temu wciąż budzimy pożądanie u mężczyzn. Jeśli czujemy się atrakcyjne wizualnie, to również czujemy się atrakcyjne seksualnie. To wpływa na naszą pewność siebie, na poczucie naszej wartości także w sytuacjach intymnych – stwierdziła Wolszczak w rozmowie z "Super Expressem".