Odblokowała telefon partnera. Zamarła, gdy zobaczyła, co przed nią ukrywał

Kamili drżały ręce. Serce podchodziło jej do gardła. Odblokowała telefon narzeczonego. Dowodów na jego niewierność nie musiała długo szukać. - Konwersacja była na wierzchu. Przeczytałam tylko kilka najświeższych wiadomości i oderwałam wzrok. Cały świat zawalił mi się w jednej chwili - wyznaje. - Pisał z jakąś Anią. Prawił jej komplementy, flirtował, ale to najnowsza wiadomość sprawiła, że pękło mi serce. "To, co? Widzimy się dzisiaj u ciebie? Już nie mogę się doczekać, żeby cię dotknąć" - dodaje.