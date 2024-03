Rozstaje się z mężem. "Musiałam podjąć decyzję o rozwodzie"

Magda Mołek jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek i prezenterek w Polsce. Prywatnie ma za sobą dwa małżeństwa. Od 2001 do 2005 roku mężem Mołek był Daniel Lewczuk. W 2011 roku dziennikarka wyszła za mąż za Macieja Taborowskiego, z którym ma dwóch synów: Henryka oraz Stefana. W środę 6 marca poinformowała o rozstaniu.

"Najtrudniejsza jest droga do podjęcia tej decyzji, najgorsze za panią", "Pani Magdo, życzę spokoju, siły i wytrwałości", "Całym sercem jestem z panią. Życzę spokoju w sercu i braku lęku", "Trzymam kciuki, mam to za sobą - czytamy w komentarzach pod postem.

Magda Mołek i Maciej Taborowski byli małżeństwem przez 13 lat. Pomimo dwójki dzieci, ani ona, ani on nie nigdy nie zdecydowali się na rezygnację z pracy, która zawsze była dla nich ważna. W rozmowie z "Vivą!" Mołek nie ukrywała, że ich miłość jest "wymagająca".

