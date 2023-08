Odgryzała szminki i wynosiła je w ustach. Pracownice drogerii mają dość

- I nagle tak po prostu ugryzła kawałek szminki i wyszła? - spytała Ania. - Robiła to bardzo dyskretnie. Najpierw zauważyłyśmy, że bardzo szybko znikają nam testery i pojawiają się na nich... ślady zębów. Szefowa postanowiła przejrzeć monitoring i wtedy okazało się, że klientka przykładała tester do ust, udając, że się nim maluje, a następnie odgryzała go i wychodziła z całą zawartością w ustach. Poza sklepem najprawdopodobniej przekłada szminkę do jakiegoś pojemnika lub przykleja do opakowania po innej pomadce - wyjaśniła jej koleżanka.