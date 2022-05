Odnalazły się po 20 latach. "Do spotkania nie doszłoby, gdyby nie wojna"

Angelika Batiai i Tatiana Kluge García to przyrodnie siostry. Wychowywały się razem w wiosce Nikołajew, położonej w południowej części Ukrainy. Miały trudne dzieciństwo. W rodzinnym domu mogły liczyć tylko na siebie. Rodzice praktycznie się nimi nie interesowali i nie poczuwali się do odpowiedzialności nad ich opieką. Siostry musiały trafić do nowych domów. Początkowo Angelikę wysłano do jej ciotki, a Tatianę do babci. Ta jednak nie mogła się zająć wnuczką. Dziewczynka trafiła do domu dziecka.