Odtworzyły słynną okładkę "Vogue'a". Jednej z nich zabrakło

Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista i Cindy Crawford ponownie stanęły razem przed obiektywem, by zapozować do wrześniowej okładki amerykańskiego i brytyjskiego "Vogue'a". Tym razem zrobiły to bez Tatjany Patitz, która pozowała z nimi w 1990 roku. Patitz zmarła w styczniu.