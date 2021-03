Odważne wyznanie Stockingera. W pandemii tęskni za randkami i...

"Jeżeli będę zdesperowany"

"Powiem szczerze, że jakoś sobie tego nie wyobrażam. Jeżeli kiedyś będę bardzo zdesperowany, to może... Ale obecnie szukanie miłości przez Internet w moim przypadku raczej nie wchodzi w grę" - wyznał Tomasz Stockinger w rozmowie z "Twoim Imperium".

Okazuje się, że mimo iż aktorowi doskwiera samotność, nie pali się on do szukania uczucia. Czy Stockinger kiedyś jednak zmieni swoje podejście do poznawania nowych osób przez internet?