Odwiedzili saunę. "Starałam się patrzeć w inną stronę"

Sauny cieszą się coraz większą popularnością. W takich obiektach panują niepisane zasady - by nie przeszkadzać sobie wzajemnie podczas relaksu. Savoir-vivre nakazuje zachowanie wysokiej kultury osobistej, powstrzymanie się przed głośnymi rozmowami, krzykami czy śmiechem.

Niestety czasem wypoczynek zostaje zakłócony przez osoby, które nie zważają na dobrostan innych, o czym przekonała się Ola. Rozmówczyni WP Kobieta była świadkiem kłótni, co było dla niej wyjątkowo krępujące. Nieprzyjemne doświadczenie ma też za sobą Oliwia. Obcy mężczyzna korzystający z sauny prezentowali przy niej swoje przyrodzenia. - Zdaję sobie sprawę, że nagość w saunie jest czymś normalnym. Ale nie tak ostentacyjna - podkreśla mieszkanka Warszawy.

Ola bardzo lubi relaksować się w saunie, którą od czasu do czasu odwiedza ze swoim partnerem. Podkreśla, że w tym czasie chce się wyciszyć, przymknąć oczy i nie myśleć o niczym. Nie zawsze jednak jest to możliwe, o czym przekonała się w miniony weekend.

Ratownik wskazuje główny powód utonięć. To nie alkohol

Ratownik wskazuje główny powód utonięć. To nie alkohol

Oliwia i jej chłopak bardzo lubią korzystać z sauny. To dla nich chwila relaksu w ciągu tygodnia. Oboje okrywają się na miejscu ręcznikami. Rozmówczyni Wirtualnej Polski przyznaje, że po seansie zdarza jej się korzystać z ziemnego prysznica, ale za zasłonką, ponieważ krępuje się inną formą kąpieli.

Seksuolożka podkreśla, jak ważna jest świadomość, że jeśli czujemy się nieswojo, musimy o siebie zadbać. Pamiętajmy, że w takich miejscach jak sauna możemy zgłosić się do pracowników i poinformować o tym, że nie czujemy się komfortowo.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!