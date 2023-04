Okrągłe, "kocie", kolorowe i transparentne. Te oprawki noszą polskie gwiazdy

Odpowiednio dobrane okulary powinny pasować nie tylko do kształtu twarzy, ale także do indywidualnego stylu właścicielki. Kolory oraz formy oprawek potrafią doskonale dopełnić stylizację, podkreślić atuty urody, a niekiedy nawet umiejętnie zastępują biżuterię. To dodatek, który pełni nie tylko funkcję praktyczną, ale także estetyczną. Okulary stały się znakiem rozpoznawczym wielu polskich gwiazd, które świetnie wykorzystały potencjał modnych oprawek - kolorowych, okrągłych, transparentnych, geometrycznych i kilku innych.