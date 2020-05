WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 4 poradnik kupującegookulary przeciwsłoneczneokularymoda damska Patryk Wieczorek 1 godzinę temu Okulary na wiosnę i lato. Przejrzyj modne propozycje Na spacer, do samochodu czy na spotkanie – trudno wyobrazić sobie wiosenne i letnie wyjścia bez gustownie dopasowanych okularów przeciwsłonecznych. Jak wybrać te, które jednocześnie ochronią oczy i efektownie wyglądają? Sposób jest bardzo prosty. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (pixabay.com) Już za kilkanaście złotych kupisz okulary przeciwsłoneczne, bez których niedługo nie będziesz wyobrażać sobie życia. Przejrzyj popularne modele z sieciówek i przebieraj w dziesiątkach modeli by znaleźć ten odpowiedni. Na plażę i zakupy To do jakich sytuacji przystosowane są okulary przeciwsłoneczne jest zależne od natężenia koloru. Im będzie wyższe, tym lepsza izolacja światła. Zazwyczaj wynosi około 10-40 proc. Oczywiście te najbardziej przyciemnione przydadzą się w bardzo jasne dni, na przykład letni spacer po plaży czy na przechadzkę do parku. Niewielki stopień przyciemnienia przyda się szczególnie kierowcom. Z jednej strony będą mogli osłonić oczy od uciążliwego światła, a z drugiej dobrze określą sytuację na drodze. Kwestia odpowiedniego koloru Jakość widzenia to kwestia nie tylko przejrzystości, ale również samego koloru szkieł. Zwykle przy wyborze określonych okularów kierujemy się względami estetycznymi, jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że niektóre kolory lepiej sprawdzą się przy bardziej praktycznych zastosowaniach.

Najbardziej uniwersalnym kolorem szkieł jest szary – nie tylko zapewnia kontrast podobny do naturalnego, ale nie zniekształca kolorów, a przy tym prezentuje się równie dobrze w zróżnicowanych strojach. Podczas umiarkowanie słonecznych dni warto zwrócić uwagę na okulary zielone, które poprawiają komfort widzenia i działają kojąco na oczy. Poza estetyką liczy się również widoczność i wygoda. Przykładowo przyjmuje się, że osoby o wrażliwych oczach, które łatwo ulegają podrażnieniom, powinny zdecydować się na brązowe szkła, zapewniają odpowiedni kontrast. Okulary do jazdy autem Kierowcy powinni unikać kolorów, które mocno zaburzają kontrast, takich jak czerwony czy zielony. Te kolory sprawiają, że wieczorem i w nocy zasięg wzroku drastycznie się zmniejsza. Najlepszym wyborem do samochodu będą okulary, które zapewniają odpowiedni kontrast nawet przy niewielkim oświetleniu. Dobrym wyborem będą tu szkła żółte i pomarańczowe, które nie zmieniają postrzegania kolorów. Dodatkowo zapewniają dobrą widoczność nawet podczas zmiennych warunków atmosferycznych. Alternatywą są okulary z niebieskimi szkłami, które nie tylko zapewniają lepszy kontrast, ale również wyostrzają obraz, dzięki czemu są często wybierane przez kolarzy i narciarzy. Niestety, nie nadają się dla kierowców ze względu na przekłamanie kolorów. pixabay.com Dopasuj okulary do kształtu twarzy Należy również pamiętać, że odpowiednie okulary będą w stanie podkreślić unikalny kształt twarzy, a nawet optycznie ją wydłużyć bądź poszerzyć. Czasem trzeba się nieźle nagimnastykować, by dobrać odpowiedni model. Przykładowo panie o okrągłej twarzy powinny unikać kwadratowych i okrągłych oprawek, lepiej wybrać te zwężające się ku dołowi. Modne ostatnimi czasy są również tzw. kocie oczy z ostrymi kątami. Kwadratowa twarz o mocnych rysach dobrze będzie wyglądać w towarzystwie okrągłych i owalnych szkieł. Najlepszym wyjściem w takiej sytuacji będą awiatorki, które złagodzą rysy twarzy i optycznie ją wydłużą. Owalna twarz wygląda dobrze w połączeniu z każdym rodzajem oprawek, dlatego warto nieco poeksperymentować i łączyć różne style.