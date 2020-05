Olejek rycynowy na paznokcie. Czy wiesz jak szybko i skutecznie wzmocnić płytki?

Olejek rycynowy – dlaczego jest skuteczny?

Skuteczność olejku rycynowego zapewnia jego cenny skład. Zawiera w sobie kwasy Omega, witaminy A i E , które fantastycznie radzą sobie z różnymi problemami. Skutecznie natłuszczają zarówno włosy, jak i płytkę paznokciową, co sprawia, że cebulki zostają pobudzone do działania, a paznokcie szybciej rosną i są zdecydowanie grubsze. Olejek rycynowy możesz także stosować przy bólach głowy – wystarczy, że natrzesz nim skronie. Czego chcieć więcej?

Olejek rycynowy na paznokcie – jak stosować?

1. Odżywcza kąpiel z olejkiem – możesz lekko podgrzać olejek rycynowy w garnku (wystarczy 30 stopni). Rozgrzany jest znacznie rzadszy i lepiej wchłania się w paznokcie oraz skórki. Przelej go do miseczki i zamocz w nim paznokcie na 15-20 minut. Po tym czasie wetrzyj olejek w skórki i płytki.

2. Wcierka z olejku – rozetrzyj kroplę olejku na każdym paznokciu i skórce. Możesz powtarzać zabieg nawet codziennie.

3. Dodatek do maski – do oliwy z oliwek i żółtka dodaj kilka kropli olejku rycynowego. Maskę połóż na całe dłonie, które następnie wsuń do bawełnianych rękawiczek i pozostaw na noc. Po przebudzeniu twoje dłonie będą gładkie i odżywione, a paznokcie lśniące. Maskę stosuj raz w tygodniu.