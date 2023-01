Ołena Zełenska wyjawiła prawdę o mężu. "Coś się zmieniło"

Ołena Zełenska aktywnie wspiera męża w walce z Rosją i w apelach do państw zachodnich o pomoc militarną. W wywiadach często pytana jest o to, jak wygląda obecnie jej relacja z prezydentem. - Jestem pewna, że pasujemy do siebie. Jestem też pewna, że mamy szczęście. Ja na pewno mam szczęście, że mam jego i mam nadzieję, że on jest szczęśliwy ze mną. (...) Teraz jest czas próby, nie tylko dla naszej rodziny. Prawie połowa rodzin w naszym kraju jest rozdzielona, tak jak nasza. (...) Pasujemy do siebie, to po prostu przeznaczenie. Nie uważam nas za idealną parę, bo też się czasami możemy pokłócić, ale nie na długo. Mam nadzieję, że wszystko będzie z nami dobrze. Najważniejsze, abyśmy zwyciężyli - mówiła w "Dzień dobry TVN".