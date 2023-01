Zdjęcia Zełenskiej obiegły świat. Zrobili je, gdy usłyszała o tragedii

We wczorajszym przemówieniu Zełenska ostrzegała przed Rosją, podkreślając, że ta "nigdy nie zamierzała ograniczyć się do granic Ukrainy" i spróbuje rozszerzyć wojnę na inne kraje. - Ta wojna może się rozszerzyć - zaznaczała pierwsza dama. Dodała też, że "nie można dopuścić, by wydarzył się nowy Czarnobyl", czyli - by w Ukrainie doszło do wypadku nuklearnego.