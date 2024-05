Mam najpiękniejsze róże na okolicę. Stosuję dwa domowe środki

Myślisz, że wystarczy jedynie pamiętać o podlewaniu? To nie wszystko, choć i w tym tkwi pewien sekret. Aby róże rozrastały się bujnie, a zdrowe łodygi wieńczyły ogromne pąki, trzeba nieco więcej zaangażowania. To, czego wymagają, to podłoże bogate w składniki odżywcze oraz ochrona przed szkodnikami. Nie pozwól, by kwiaty marniały, a liście pokrywały się nalotem i opadały. Poznaj sprawdzone wskazówki na najpiękniejsze róże.

Nazywane są królowymi polskich ogrodów i równie królewskiej opieki potrzebują. Nie zostawiaj ich samopas, dbając jedynie o dobre nawodnienie. Aby prawidłowo się rozwijały, musisz zabezpieczyć je przed chorobami i wyposażyć w azot, fosfor i potas. Dzięki tym składnikom róże wzmocnią swój system korzeniowy i będą lepiej zawiązywać pąki.

Jak często podlewać róże?

Sekretem właściwego podlewania róż jest zasada: rzadziej, a obficiej. Róże to ten gatunek kwiatów, których system korzeniowy rozwinięty jest głęboko. Jeśli podlewasz je małą ilością wody, ta nie dociera wszędzie tam, gdzie powinna (nawet jeśli będziesz robić to często). Przeprowadzaj obfite podlewanie raz na tydzień, a na jedną roślinę wylewaj od 5 do 10 litrów wody.

Domowy nawóz do róż to sekret niejednego ogrodnika

Zastosuj odżywkę trzy w jednym. Jednocześnie wzmocni odporność róż, odżywi je, a dodatkowo poprawi przepuszczalność gleby. Potrzebna będzie kostka drożdży, łyżka cukru i 10 l ciepłej wody. Najpierw pokrusz drożdże i zasyp je cukrem. Odczekaj mniej więcej 2 godziny. Następnie zalej je wodą, odstaw w zacienione miejsce i przykryj jakimś naturalnym materiałem. Musisz uzbroić się w cierpliwość, bo najlepiej, by proces fermentacji nawozu trwał tydzień.

Po upływie tego czasu nawóz do róż jest gotowy do użycia. Masz aż 10 litrów odżywki, a na jedno użycie wystarczy jedna szklanka na 10 l wody. Rezultaty zobaczysz już po kilku tygodniach. Pamiętaj, by nie przesadzić z częstotliwością nawożenia. Podlewaj róże odżywką zaledwie raz na dwa tygodnie, nie częściej. W przeciwnym razie doprowadzisz do nadmiernego rozwoju systemu korzeniowego tuż pod ziemią.

Źródło: "rozaria.pl"