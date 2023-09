Pokazała spódniczkę. "Odważna" to mało powiedziane

Natasza Urbańska nie zamierza dłużej stać w show-biznesowym cieniu. Od ponad roku prężnie pracuje na to, by o sobie przypomnieć. Ostatnio wydała EP-kę z pięcioma utworami oraz trafiła do dwóch programów produkcji TVP – "Rytmów Dwójki" oraz "The Voice Kids", gdzie sprawdzi się w roli jurorki.