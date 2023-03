Ona ma 63 lata, on 26. Po ślubie zapragnęli mieć dziecko

W jednym z najnowszych nagrań Quran zacytował pytanie od jednego z obserwatorów. "Jak możesz tak mocno angażować się w związek z kimś, kto jest o 37 lat starszy od ciebie?". W odpowiedzi uśmiechnął się do kamery i pokazał swoją ukochaną. W opisie nagrania dodał: "Ona mnie uzupełnia". "Miłość to miłość", "Ależ to słodkie", "Bądźcie szczęśliwi", "Wiek to tylko liczba - czytamy w komentarzach internautów.