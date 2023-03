Oni nie dostaną listu z ZUS-u. Odczują to w kieszeniach

Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zapowiedział, że do ośmiu milionów emerytów i rencistów trafi niezwykle ważny list. W kopercie zawarta będzie informacja dotycząca wysokości świadczeń w 2023 roku.

Od 1 marca emerytury i renty wzrastają o 14,8 proc. To najwyższa waloryzacja od 27 lat. Dlatego świadczeniobiorcy z niecierpliwością oczekują od ZUS-u informacji dotyczących przeliczenia wysokości wypłat. Przypomnijmy, że tegoroczna waloryzacja będzie miała charakter kwotowo-procentowy. Emeryci mogą też liczyć na gwarantowaną kwotę podwyżki.

W 2023 roku świadczenia pobierane przez emerytów i rencistów zostaną podwyższone o nie mniej niż 250 zł brutto. Minimalne świadczenie wyniesie natomiast 1588,44 zł. Wyższe miesięcznie wypłaty powiększane będą o właściwą dla waloryzacji wartość procentową. Konkretne wysokości emerytur zostaną przekazane emerytom w listach wysłanych przez ZUS. Korespondencja ma dotrzeć do nich w połowie kwietnia.

Tegoroczna podwyżka nie jest przeznaczona dla wszystkich emerytów. Prawo do wyższego świadczenia mają jedynie te osoby, które osiągnęły odpowiedni staż ubezpieczeniowy i ZUS wypłaca im nie mniej niż minimalną emeryturę. W przypadku kobiet staż ten wynosi minimum 20 lat, a w przypadku mężczyzny - 25 lat.

Jeśli nie wypracowaliśmy prawa do minimalnego świadczenia, czeka nas tzw. groszowa emerytura. Nawet jeśli odprowadziliśmy tylko jedną składkę, zaliczamy się do grona emerytów, więc dostaniemy "trzynastkę" oraz "czternastkę". Natomiast wysokość comiesięcznego przelewu nie wzrośnie.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl