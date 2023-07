Opalała się topless. Reakcję plażowicza zapamięta na zawsze

Co więcej, kobiety będące na plaży bez stanika, mają oficjalne poparcie lokalnych władz. W 2020 roku rząd Katalonii przyjął ustawę o równości, która mówi, że zabranianie kobietom opalania się topless "wyklucza część populacji i narusza wolny wybór każdej osoby w odniesieniu do jej ciała". Dodano, że rządzący są zobowiązani do "ochrony przed dyskryminacją z jakiegokolwiek powodu", w tym z powodu płci i ubioru.