Żony górników codziennie przeżywają koszmar. "Krzyczałam z bólu"

Halina do dziś nie dowiedziała się, co przydarzyło się jej mężowi. - Przekazali mi, że znaleźli go martwego w jednym z chodników. Z raną głowy. Nie było żadnych świadków zdarzenia. Mąż miał tego dnia zjechać na dół i zjeść z innymi górnikami śniadanie przy ociosie. Po posiłku wszyscy rozeszli się do roboty. Tylko on wrócił na miejsce, bo czegoś zapomniał. Długo nie przychodził, więc któryś z kolegów poszedł za nim. Gdy trafił na miejsce, mąż już nie żył. Prawdopodobnie coś uderzyło go w głowę - wspomina.