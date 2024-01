"Organy ścigania gwałtów małżeńskich nie widzą". W Polsce to wciąż tabu

Pokutuje takie przekonanie, widać to w powtarzanych, stereotypowych żartach typu "znowu bolała ją głowa". Znaczący wpływ na postrzeganie małżeństwa ma Kościół katolicki, który dąży do tego, aby współżycie seksualne w związku małżeńskim, kiedy nie ma się na to ochoty, uznawać za rodzaj poświęcenia. Mówimy więc o przemocy, która odbywa się w czterech ścianach, zamkniętej w relacji mającej co do zasady bardzo dobry wizerunek zewnętrzny, pozytywne skojarzenia. Nie może być przemocy w rodzinie, bo "rodzina jest święta". Skoro wzięli ślub, to się kochają, nie mogą więc robić sobie krzywdy. A skoro się pobrali, to wzajemnie się pociągają.