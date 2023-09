Skrzywdzone dwa razy

Rano opowiedziała o wszystkim koleżankom i dopiero one utwierdziły ją w przekonaniu: "Przecież to był gwałt!". Postanowiły skonfrontować się ze sprawcą, ale sprytnie. Pokrzywdzona zadzwoniła do niego, a one nagrywały tę rozmowę. On chciał się spotkać na osobności, ona się nie zgodziła. Poza tym niewiele mówił, za to w jego imieniu wypowiadał się kolega, który akurat był z nim w pokoju i – jak to później określiły: był takim jego adwokatem. Próbował wszystko negować i bronić swojego kumpla na zasadzie, że przecież nic się nie stało i w ogóle o co jej chodzi. Co ważne: nie zaprzeczał, że ta sytuacja się wydarzyła.