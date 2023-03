Orły 2023. Agnieszka Grochowska postawiła na klasykę. Stylizacja mocno eksponowała nogi

Aktorka zdecydowała się na nieco dłuższą, prostą, oversizową, założoną na gołe ciało czarną marynarkę, z lekko połyskującymi, satynowymi klapami, guzikami i bocznymi kieszeniami. Do tego dobrała wystającą spod marynarki spódnicę w tym samym kolorze.

"Fu*king Bornholm" to film w reżyserii Anny Kazejak. Oprócz Agnieszki Grochowskiej, główne role grają w nim Maciej Stuhr, Grzegorz Damięcki i Jaśmina Polak. Jak pisała w recenzji produkcji Karolina Stankiewicz - "ta prosta historia o małżeństwie w kryzysie mówi o nas smutną prawdę: nie jesteśmy wolni od schematów".

Grana przez Grochowską bohaterka w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że potrafi w swoim małżeństwie funkcjonować tak, jak do tej pory. "I tutaj zaczyna się test dla widza, bardzo łatwo bowiem pomyśleć, że «histeryzuje», czy że kiepska z niej matka. Bo przecież kobieta nie może być tą, która rozbija «ognisko domowe»" - czytamy w opublikowanej na film.wp.pl recenzji.

