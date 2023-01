Oskarżyła go o gwałt i tortury. Takiego finału nikt się nie spodziewał

Ujawniono przerażające szczegóły

"Oszukał, obiecując role w filmach i teledyskach, by podstępem namówić panią Bianco do podróży do Los Angeles. Następnie groził użyciem siły i dopuścił się brutalnych czynności seksualnych, na które nie wyraziła zgody. (...) Pan Warner zgwałcił panią Bianco w okolicach maja 2011 roku" - przekonywali adwokaci aktorki.