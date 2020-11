Osoby LGBT w Polsce. Zakonnica mówi, co może im pomóc

Gramick: Maria nie należy wyłącznie do białych, heteroseksualnych Polaków

- Wydaje mi się, że jako katolicy w Stanach Zjednoczonych byliśmy wtedy w miejscu, w którym są obecnie polscy biskupi – mówi siostra Gramick w wywiadzie. - Rozumiem przez to przyjmowanie postawy negatywnej, pełnej strachu, szufladkowanie ludzi i patrzenie na nich wyłącznie przez pryzmat ich seksualności. Dorośliśmy jednak, co widać po wiernych. Obecnie akceptacja osób LGBT jest wśród amerykańskich katolików coraz bardziej powszechna.

Zdaniem siostry Gramick w rewolucji, która dokonywała się w amerykańskim kościele, najważniejszą rolę odegrały same osoby LGBT . Kluczowy był tu ich masowy coming out. "Kiedy w Polsce więcej osób LGBT zacznie mówić o sobie otwarcie, może stać się podobnie. Amerykańscy katolicy dorośli w swoim chrześcijaństwie, bo zaczęli dostrzegać, że ich bliscy są osobami LGBT" – mówi siostra Gramick.

- Ikony i obrazy mają nam pomagać we wzniesieniu naszych serc do Boga – stwierdziła Gramick. - Jeśli Matka Boska w tęczy pomaga osobom LGBT w zbliżeniu się do Boga, to jest to piękne i godne naśladowania. Musimy sprawiać, żeby nasze symbole religijne zyskiwały znaczenie dla różnych grup. Maria nie należy wyłącznie do białych, heteroseksualnych Polaków.