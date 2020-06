Oszukany warkocz. Czy wiesz jak go zapleść? Poznaj prostą instrukcję krok po kroku

Oszukany warkocz sprawdzi się na wiele okazji, zarówno do pracy, jak i na imprezę. To ciekawa odmiana dotychczasowego splotu, ponieważ w zaledwie kilka minut zyskasz na objętości pasm. Tego typu fryzura szczególnie polecana jest posiadaczkom włosów cienkich , które najlepiej zaprezentują się przy trójwymiarowym splocie. Jesteś ciekawa jak wykonać oszukany warkocz? Zajrzyj poniżej.

Oszukany warkocz – dlaczego warto się skusić?

Nie wszystkie kobiety przepadają za warkoczami, co może być spowodowane problemami z kondycją włosów, ale nie tylko. Klasyczny splot nie wygląda twarzowo i ładnie, gdy pasma są cienkie oraz słabe, lecz na szczęście istnieje alternatywa. Idealną propozycją dla takich niepozornych włosów jest właśnie oszukany warkocz. Za pomocą kilku trików jesteś w stanie wyczarować ze swoich włosów idealną objętość. Choć z pozoru oszukany warkocz przypomina znany splot holenderski, to nie mają one ze sobą niewiele wspólnego. Optyczne złudzenie, które stwarza trójwymiarowy warkocz jet obecnie jednym z najbardziej pożądanych hitów fryzjerskich tego sezonu.