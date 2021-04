Oto gniazdko Hanny Lis. Wnętrz robi wrażenie

Piękne wnętrza

Hanna Lis na co dzień mieszka w Warszawie w apartamencie, do którego przeprowadziła się z Konstancina po rozwodzie z mężem. I choć mieszkanie w mieście to coś zupełnie innego niż jej poprzednie "lokum", to patrząc na to, jak wygląda, trudno nie zazdrościć. Wnętrza są w jasnych kolorach, a w środku nie brakuje drewnianych elementów. Hanna Lis w swoim gniazdku ma bardzo wysoki sufit, który nadaje jej mieszkaniu niesamowitego klimatu. Wszystkiego dopełniają piękne szklane żyrandole.