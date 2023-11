Owiń kran ręcznikiem papierowym. Pożegnaj osad z kamienia

Jak wyczyścić kran używając octu?

Do usunięcia kamienia potrzebujesz ocet, ręcznik papierowy, miskę oraz gąbkę. Wlej niewielką ilość octu do naczynia, a następnie nasącz nim ręcznik papierowy. Pamiętaj, nie potrzebujesz dużej ilości octu, by doczyścić kran. Ręcznik ma być dobrze nasączony, ale nie nadmiernie mokry.