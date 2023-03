Padł ofiarą przemocy w szkole. Matka usłyszała, że to "młodzieńcze wygłupy"

Nazywali go "rudym cw*lem". "Młodzieńcze wygłupy"

Katarzyna (nazwiska bohaterek do wiadomości redakcji - przyp. red.) wspomina, że jej syn zaczął przebąkiwać, żeby przefarbować lub rozjaśnić swoje rude włosy. Była zaskoczona, dopóki przez przypadek nie trafiła na jego klasową konwersację na Messengerze. Tak odkryła, że jej syn, z powodu włosów, jest obiektem wyzwisk ze strony rówieśników. - Grupa była założona pod przewodnictwem wychowawczyni, nie wierzę, że nie widziała, co na niej było. Zbagatelizowała moje skargi, nie reagowała na to, co się dzieje. Poszłam do dyrektora, który z kolei przekierował mnie do psycholożki i pedagożki szkolnej – opowiada.