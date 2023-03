To robota dla odważnych. "Awantury, jakby ktoś zarzynał zwierzę"

Miałam ze sobą alkomat, ponieważ zobowiązano nas wtedy, by raz na jakiś czas badać podopiecznych. Gdy on usłyszał o tym alkomacie, wpadł w taką furię, że w ogóle nie wiedziałam, co mam zrobić. A najgorsze było to, że miał psa, którego zawsze zamykał, kiedy przyjeżdżałam. Myślałam: "Jeśli on teraz go wypuści, to nie zdążę dobiec do samochodu". Wtedy wykorzystałam wszystkie swoje umiejętności komunikacyjne i powoli, powoli zaczęłam wycofywać się w kierunku wyjścia. Oczywiście nie mogłam tak po prostu wyjść, pamiętam, że on musiał otworzyć mi bramę, ale udało się. Gdy wsiadłam do samochodu, ręce mi tak latały (…).