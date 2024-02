Panaceum na choroby. Mandat za zbieranie w dużych ilościach

Czosnek niedźwiedzi to prawdziwy skarb natury. Roślina ta posiada liczne właściwości lecznicze. Występuje na terenie całej Europy. W Polsce rośnie dziko. Można go znaleźć m.in. w lasach, szczególnie na południu kraju.

Jest stosunkowo drogi, więc wiele osób zbiera go w lasach. Należy jednak pamiętać, że roślina ta znajduje się na liście gatunków objętych częściową ochroną. Za jej zrywanie można dostać wysoką karę.

Za kilogram świeżego czosnku trzeba zapłacić ok. 15-30 zł, natomiast kilogram suszonej rośliny kosztuje ok. 100-150 zł.

Z powodu wysokiej ceny wiele osób woli wybrać się do lasu i samodzielnie znaleźć i zerwać tę cenną roślinę. Należy pamiętać, że czosnek niedźwiedzi objęty jest ochroną częściową, a za złamanie zakazu grozi nam wysoka kara.

Co więcej, osoby, które zbierają czosnek niedźwiedzi, muszą zostawić na miejscu nie mniej niż 75 proc. populacji. Zabronione jest też uszkadzanie części podziemnych rośliny. Za złamanie tych zasad grozi kara nawet do pięciu tysięcy złotych.

Ponadto wpływa pozytywnie na układ krążenia i wspomaga trawienie. Łagodzi lekkie dolegliwości żołądkowo-jelitowe i zawiera silne antyoksydanty, które regulują florę bakteryjną jelit. Wspomaga także detoksykację wątroby, przyczynia się do zobojętniania metali ciężkich oraz innych toksyn.

