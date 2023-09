Pani Miniaturowa: "Dokuczano mi w szkole, wytykano mnie palcami, ginekolodzy nie chcieli prowadzić mojej ciąży"

Budowanie pewności siebie i wychodzenie z kompleksów to bardzo długi proces, który wymaga opuszczenia legendarnej strefy komfortu. Zaczęłam zmuszać się do wychodzenia z domu i rozmawiania z ludźmi, a im więcej człowiek ćwiczy, tym lepiej mu to wychodzi. Zaczęłam przełamywać lęki, bo nie chciałam być uwięziona w czterech ścianach ze swoim strachem. I gdy wyszłam do ludzi, rozkwitł mój charakter. Kiedy inni przekonali się, jakie mam poczucie humoru, dystans do siebie, jak z nimi rozmawiam, to okazało się, że jestem w stanie szybko wzbudzać sympatię. Pomogło mi zdanie, które gdzieś kiedyś przeczytałam: świat lubi ludzi, którzy lubią świat. Jeżeli idziemy przez świat z uśmiechem, to ludzie też odwzajemniają nam się uśmiechem.