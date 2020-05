Papierosy. Zakaz sprzedaży mentoli od 20 maja. "Znacie jakieś alternatywy?"

20 maja palacze mogą pożegnać się z mentolowymi papierosami. Decyzja o wycofaniu ich ze sprzedaży była długo przeciągana. Argumentem było zdrowie obywateli. Prof. Piotr Kuna mówi, czy te zmiany wpłyną na liczbę palaczy.

Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada 19 listopada. Specjaliści mają nadzieję, ze wycofanie ze sprzedaży papierosów mentolowych zmniejszy liczbę palaczy w Polsce. W 2019 roku około 9 milionów naszych rodaków deklarowało się jako uzależnionych od nikotyny. Czy takie zmiany zaowocują?

Od 20 maja nie dostaniemy już w sklepach papierosów z mentolowym aromatem. Ta decyzja zapadła już w 2014 roku. Wtedy rząd polski, jako drugi co do wielkości w UE producent tytoniu, starał się oddalić tę decyzję płynąca z Brukseli, jednak bezskutecznie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej argumentuje ten przepis troską o zdrowie społeczeństwa.

20 maja znikają ze sklepów papierosy mentolowe "Mentol, podobnie jak inne charakterystyczne aromaty, może prowadzić do złagodzenia ostrego, gryzącego smaku dymu tytoniowego, jaki zazwyczaj mają papierosy. W ten sposób powstaje poważne zagrożenie, że papierosy aromatyzowane ułatwią niepalącym rozpoczęcie konsumpcji tytoniu, a palaczom z przyzwyczajenia utrudnią zerwanie z uzależnieniem" – informowano.

Pomoc czy problem dla palaczy? Dla większości palaczy jest to duży problem. Już kilka tygodni temu w mediach społecznościowych pojawiały się wpisy z pytaniami o to, gdzie najlepiej zrobić zapasy. Internauci szukali również partnera do rzucenia nałogu, aby mogli się wzajemnie motywować, próbowali również znaleźć alternatywy dla ich nieodłącznego elementu każdego dnia.

Natalia pali "mentole" od 7 lat. Wiedziała, że od maja będzie musiała pożegnać się z tym wariantem smakowym. 25-latka przyznała, że nosiła się z zamiarem zrobienia zapasów, jednak miała nadzieję, że ta zmiana pozwoli jej zapomnieć o nałogu. – Palę cienkie na przemian z heetsami. Ale myślę, że niedługo rzucę, bo nie "jara" mnie takie palenie – deklaruje.

Palaczka nie ukrywa, że zmiany nie są jej na rękę. Mówi, że może to przynieść więcej szkody niż pożytku. – Uważam, że to beznadziejny pomysł, bo zacznie się handel podziemny. I czemu wycofali mentole? Równie dobrze wódkę smakową też powinni. Bo szkodzi zdrowiu – stwierdza w rozmowie z WP Kobieta.

"Cześć dziewczyny! Palę od drugiego roku studiów, a dziś mam 32 lata. Zaczęło się od popalania na imprezach, potem przy sesji, żeby się odstresować. Tytuł już dawno obrobiłam, a nałóg został ze mną. Nie palę bardzo dużo, paczka starcza mi na 3-4 dni. Teraz słyszałam, że mają wycofać papierosy mentolowe, a takie właśnie były moim uzależnieniem. Mam nadzieję, że ta zmiana pozwoli mi rzucić, ale chciałam też zapytać, czy macie jakieś zamienniki, gdyby moja silna wola okazała się słabą? Słyszałam o dodatkowych filtrach, aromatach do tytoniu, do 'kręconych' papierosów, no i IQOS też może okazać się dobrym pomysłem. Co polecacie?" – pytała jedna z użytkowniczek na forum WP Kafeteria.

Profesor Piotr Kuna były wieloletni dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi i laureat grantu Komisji Europejskiej Innovative Medicines Initiative, twierdzi, że ta zmiana niekoniecznie przekona palaczy do rzucenia nałogu. – Palenie to nie jest tylko kwestia smaku. Myślę, że to zniechęci dużą część społeczeństwa do rozpoczęcia palenia, ale ci, którzy już palą, będą szukać zamienników – zauważa.

Specjalista mówi, że pozbywanie się tego nałogu to długi proces, a pomocne w tym mogą okazać się podgrzewacze tytoniu. – Palenie jest szkodliwe, o tym wiemy wszyscy. Ale nie wszyscy, którzy oddają się temu nałogowi, mogą przestać. Najważniejsze jest minimalizowanie szkodliwego oddziaływania wyrobów tytoniowych. Pomocne mogą być w tym podgrzewacze tytoni. IQOS jest jedyną metodą zmniejszenia ryzyka palenia tytoniu zaakceptowaną przez FDA czy NICE. Obie te organizacje polecają ten zamiennik, jeśli ktoś nie może rzucić palenia. Oczywiście przed taką zmianą trzeba udzielić innej pomocy, czyli wsparcia psychologicznego, doradztwo, leczenie farmakologiczne – mówi profesor.

Alternatywa dla papierosów Pod postem pojawiło się wiele komentarzy z pomysłami, ale najczęściej pojawiały się polecenia podgrzewacza tytoniu.

IQOS należy do Philip Morris International (PMI), jednej z przodujących firm tytoniowych na świecie. Podgrzewacze tytoniu miały okazać się zamiennikiem papierosów. Producenci zapewniają, że dzięki podgrzewaniu, a nie spalaniu jest to zdrowsza alternatywa do tradycyjnej używki.