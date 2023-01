Paris Hilton przeszła metamorfozę. Już nie glamour, a boho de luxe

Paris Hilton wyglądała inaczej niż zawsze

Kwiaty to wzór całoroczny, ale trzeba przyznać, że szczególny triumf wiodą wiosną i latem. Nic dziwnego - podświadomie dobieramy codzienne stylizacje do tego, co dzieje się za oknem. Najwyraźniej Paris Hilton także poddała się urokowi flory i zastąpiła swoje ulubione "chain dresses", dekolty halter oraz metaliczne faktury - prześwitem wzbogaconym o misterne hafty kwiatów. Tym sposobem kolorowe pąki i zielone listki wspinały się po łodygach na sylwetkę gwiazdy.