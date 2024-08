Ok, rozumiem

Wakacyjny hit Polaków. Pokazali, co się dzieje na miejscu

Hajdúszoboszló, niewielkie miasteczko na Węgrzech, od lat przyciąga tłumy turystów z Polski, stając się jednym z ulubionych kierunków wakacyjnych.

Co sprawia, że Polacy tak lgną do tej miejscowości? Przede wszystkim ogromny, odkryty kompleks basenów, który rozciąga się na imponującej powierzchni 30 hektarów.

Dla niektórych wyjazd okazuje się jednak sporym rozczarowaniem. Wszystko przez panujące tam tłumy.

Tłumy na węgierskim basenie

W Hajdúszoboszló znajdziemy 14 basenów, zjeżdżalnie, jacuzzi. Dla entuzjastów sportów wodnych dostępne są łodzie wiosłowe i rowery wodne, które można wynająć przy sztucznym jeziorze. Nie brakuje też infrastruktury do gry w siatkówkę plażową oraz szachy.

Jednak to, co przyciąga wielu turystów, staje się również powodem do narzekań. Niedawno jeden z polskich internautów opublikował w sieci nagranie, które szybko stało się viralem, zdobywając ponad 560 tysięcy wyświetleń. Na filmie widać olbrzymie tłumy ludzi kąpiących się w basenie z falami. Znalezienie wolnej przestrzeni w wodzie graniczy z cudem.

Przyciąga atrakcjami, odstrasza ilością turystów

Choć kompleks ma wiele do zaoferowania, nie każdy przeżyje tu swoje wymarzone wakacje.

"Może fajne, ale nie z taką ilością ludzi" – pisze jeden z internautów. Inni podzielają ten sceptycyzm. "Za żadne pieniądze" – stwierdza kategorycznie inny użytkownik, zniechęcony wizją spędzenia wakacji w tłoku.

Z drugiej strony, wielu odwiedzających Hajdúszoboszló broni kompleksu, argumentując, że tłumy są tylko chwilowe, a wszystko zależy od pory dnia i roku. "Polecam jeździć w czerwcu albo wrześniu. Dzieciaki w szkole, 80 proc. ludzi mniej" – radzi turysta, który odwiedza to miejsce regularnie. Inni dodają, że atrakcje, takie jak fale, są uruchamiane jedynie co pewien czas, co powoduje nagłe zgromadzenie się ludzi w jednym miejscu.

