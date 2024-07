Musieli dopłacić "haracz" w pociągu. Byli niczego nieświadomi

Kiedy brakuje miejsc siedzących, istnieje możliwość zakupu biletu bez zapewnionego miejsca, przy czym cena nie ulega zmianie. Nasuwa się pytanie, czy taka sytuacja nie stawia w niekorzystnej pozycji osób niekorzystających z internetowej sprzedaży biletów. Gazeta.pl zwróciła się do PKP Intercity z prośbą o ustosunkowanie się do tej kwestii, jednak do tej pory nie otrzymano odpowiedzi.