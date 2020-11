Olga Frycz już tak nie wygląda. Dobra zmiana?

"Proszę, nie odbierajcie mi prawa do decydowania o własnym życiu, ciele i planach. Nie odbierajcie mi radości i szczęścia w przeżywaniu upragnionej ciąży sprawiając, bym czuła lęk i strach o rozwijający się prawidłowo, bądź też nie, płód. Nie zmuszajcie mnie do patrzenia, jak dziecko, które nosiłam pod sercem, umiera zaraz po urodzeniu lub powoli kilka dni po. Cierpiąc przy tym okrutnie. To jest tortura" – pisała wtedy Olga Frycz na swoim profilu na Instagramie.

Olga Frycz jest jasną blondynką. Ale zmiana!

Teraz Olga Frycz zdecydowała się na opublikowanie czegoś mniej poważnego. Celebrytka zabrała swoich obserwatorów na wspólną wyprawę do fryzjera. Frycz na swoich Insta Stories pokazała nagrania z folią aluminiową na głowie. "Co to będzie, co to będzie?" – podpisała jedno ze zdjęć. Efekt końcowy robi wrażenie. Do tej pory Olga Frycz miała włosy w kolorze ciemny blond, które ładnie współgrały z dużymi brązowymi oczami. Celebrytka zdecydowała się mocno rozjaśnić swoje włosy. Teraz ma na głowie fryzurę w ciepłych odcieniach blondu. Zmiana jest znacząca! Jak wam się podoba metamorfoza Olgi Frycz?