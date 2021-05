Paulina Andrzejewska złożyła życzenia mężowi. "Miłość mojego życia kończy 40 lat"

Oprócz tego pod postem pojawiły się kolejne komentarze: "Piękne z Was małżeństwo","Aż się wzruszyłam, jak pięknie się kochacie", "Sto lat dla Pana Mateusza, a dla Pani samych cudownych chwil z mężem", "Zdrowia i wszystkiego, co najlepsze Panie Mateuszu. Ucałowania Pani Paulinko", "Ileeeeee? Toż to młodzieniaszek! 100 lat! Fajne z was małżeństwo".