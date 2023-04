Paulina Holtz pokazała się z rodzicami. Rozstali się lata temu

Paulina Holtz w innym wywiadzie wspominała też, że w dzieciństwie częściej opiekował się nią ojciec. - Opowiadał ostatnio wnuczkom, że tak samo zajmował się mną, kąpał, przewijał, usypiał. A one zapytały zdziwione: To byłeś jej mamą? (śmiech). I jak moja mama to usłyszała, to przyznała: Tak, był twoją mamą! Nie ma co się tego wypierać! Ona zarabiała, a on był w domu znacznie częściej… Bo jako drugi reżyser często popołudnia czy wieczory miał wolne. A mama pracowała bardzo dużo: miała próby w teatrze, spektakle telewizji i jeszcze Kabaret pod Egidą. Więc jeśli chodzi o poznawanie świata, to przewodnikiem był tata - mówiła na łamach egaga.pl.