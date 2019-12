Paulina Krupińska pokazała choinkę. Była Miss Polonia mówi o tym, co jest dla dzieci najważniejsze

Paulina Krupińska-Karpiel na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym pozuje przy choince. "Możemy dać naszym dzieciom najpiękniejsze prezenty świata, ale nie będą one cieszyć, jeśli nie idzie za tym wspólnie spędzony czas" – napisała.

Paulina Krupińska-Karpiel na swoim profilu na Instagramie pochwaliła się zdjęciem z choinką i z dziećmi. Była Miss Polonia podpisała je: "Kochani, święta to wyjątkowy czas. Czas, w którym jesteśmy razem, jesteśmy bardziej życzliwi, radośni. Pewnie każdy z nas taki obrazek chciałby zatrzymać na dłużej".

Krupińska-Karpiel zwróciła też uwagę na to, że możemy dać dzieciom najpiękniejsze prezenty świata, ale nie będą one cieszyć, jeśli nie będzie do nich "dołączony" wspólnie spędzony czas. "Tak naprawdę dzieci najbardziej potrzebują nas" – napisała była Miss Polonia.