Paulina Młynarska dosadnie o pomyśle rejestracji ciąż. "Czytajcie Atwood!"

- Niezwykłość tego tekstu polega, między innymi na tym, że autorka oparła opisaną w nim opresję wobec kobiet o istniejące, albo już zaistniałe w przeszłości rozwiązania. To nie PiS i Ordo Iuris inspirują się serialem. To serial, a wcześniej książka, przestrzega i to od wielu lat (Atwood wydała ją w 1985!!!) przed tym, do czego może doprowadzić reakcja patriarchatu na emancypację kobiet i rewolucję seksualną - podkreśla.