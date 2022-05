Paulina Smaszcz została okradziona. Pokazała zaskakujące zdjęcie

Paulina Smaszcz została okradziona

Paulina Smaszcz jest bardzo aktywna na swoim profilu na Instagramie. Obecnie obserwuje go ponad 56 tys. osób. Jest to kanał, którym posługuje się przede wszystkim do relacjonowania swojej aktywności zawodowej, lecz nie brakuje tam również ujęć z jej życia prywatnego. Ostatnio bizneswoman podzieliła się ze swoimi obserwatorami przykrą sytuacją. Wszystko wskazuje na to, że Smaszcz została okradziona.