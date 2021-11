Paulina Sykut-Jeżyna w romantycznej stylizacji. Ta sukienka będzie pasowała każdemu

Najnowsza stylizacja

Teraz Paulina Sykut-Jeżyna pokazała się na swoim profilu na Instagramie w pięknej, chabrowej sukience. Kreacja ma krój lubiany przez kobiety i chętnie wybierany. Sukienka jest niesymetryczna, zakończona falbanką. Do tego ma dekolt w szpic i rękawy do łokci. Intensywny kolor sprawia, że sukienka rzuca się w oczy. Pasuje zarówno blondynkom, jak i brunetkom. Co istotne, można ją założyć zarówno na wesele, jak i studniówkę. Świetnie się sprawdzi również na rodzinnej imprezie, czy wyjściu ze znajomymi.